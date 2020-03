2019-20 Wisconsin girls basketball all-state team

2019-20 ASSOCIATED PRESS GIRLS BASKETBALL ALL-STATE TEAM

Player of the Year: Lexi Donarski, La Crosse Aquinas (unanimous)

Coach of the year: Dave Donarski, La Crosse Aquinas

FIRST TEAM

Maddison Baker, 6-2, sr., West Bend West

Lexi Donarski, 5-10, sr., La Crosse Aquinas (unanimous)

Leilani Kapinus, 5-11, sr., Madison Memorial

Caroline Strande, 5-11, sr., Racine Lutheran (unanimous)

Maty Wilke, 5-10, jr., Beaver Dam

SECOND TEAM

Leah Earnest, 5-11, sr., Stevens Point

Macy McGlone, 6-3, sr., Hortonville

Anna Mortag, 6-0 sr., Brookfield Central

Jaddan Simmons, 5-9, sr., Green Bay Southwest

Sitori Tanin, 6-2, sr., Middleton

THIRD TEAM

Courtney Becker, 6-0, sr., La Crosse Aquinas

Bridget Froehlke, 5-9, sr., Wrightstown

Anna Lutz, 6-1, jr, Marshall

Sami Martin, 6-2, sr., Platteville

Natalie McNeal, 5-8, sr., Germantown

FOURTH TEAM

Abbie Aalsma, 5-9, so., Waupun

Jada Donaldson, 5-6, sr., Beaver Dam

Natalie Leuzinger, 5-9, sr., Black Hawk

Khamya McNeal, 5-7, sr., Milwaukee King

Olivia Sobczak, 6-0, sr., Oconomowoc

HONORABLE MENTION

Kamorea Arnold, fr., Germantown; Paige Banks, sr., Evansville; Bailey Butler, jr., Black Hawk; Mesa Byom, sr., Melrose-Mindoro; Angie Cera, sr., Mukwonago; Ella Diny, sr., Wrightstown; Carley Duffney, jr., Green Bay Preble; Olivia Gamoke, jr., Onalaska; Morgann Gardner, jr., Racine Lutheran; Remi Geiger, sr., Loyal; Caelan Givens, sr., Chippewa Falls; Erin Hedman, sr., New Berlin Eisenhower; Emily Herzberg, sr., Melrose-Mindoro; Dru Henning, sr., Mukwonago; Ellie Hoesley, sr., Arcadia; Natalie Jens, jr., Beaver Dam; Mackenzie Johnson, Sr., Bay Port; Nicole Johnson, sr., Mineral Point; Lily Krahn, so., Prairie du Chien; Jasmine Kondrakiewicz, sr., Pius XI; Emily La Chapell, So., Appleton East; Isabella Lenz, jr., Prescott; Peyton McGinnis, sr., Waupun; Sarah Mueller, sr., Stevens Point Pacelli; Brianna Nelson, sr., Eleva-Strum; Laura Nickel, jr., Marshall; Olivia Pitrof, sr., Racine Horlick; Olivia Rangel, jr., Franklin; Emmoni Rankins, sr., Madison Memorial; Haley Rens, jr., Laconia; Katie Rohner, sr., Waterford; Becca Schauer, sr., Ozaukee; Lauren Schill, sr., Pewaukee; Grace Schmidt, so., Watertown Luther Prep; Kylie Schmidt, jr., Mishicot; Maddy Schreiber, jr., Kimberly; Julia Seidel, sr., Wausau Newman Catholic; Kylie Strop, sr., River Falls; Taylor Theusch, sr., La Crosse Aquinas; Maggie Trautsch, sr., DeForest; Liz Uhl, sr., Oregon; Kennedy Van Zile, sr., Rhinelander; Hailey Voelker, sr., Colby; Julianna Wagner, jr., Lake Mills; Emma Wollert, sr., Sheboygan Falls; Madison Zimmer, sr., Clear Lake.