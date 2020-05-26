Tornado Watch from TUE 1:20 PM CDT until TUE 8:00 PM CDT
Issued by National Weather Service – Storm Prediction Center – Norman, OK
Howard County
IA
. IOWA COUNTIES INCLUDED ARE
ADAIR ADAMS APPANOOSE
AUDUBON BENTON BLACK HAWK
BOONE BREMER BUTLER
CALHOUN CARROLL CASS
CERRO GORDO CHICKASAW CLARKE
DALLAS DAVIS DECATUR
EMMET FLOYD FRANKLIN
GREENE GRUNDY GUTHRIE
HAMILTON HANCOCK HARDIN
HOWARD HUMBOLDT IOWA
JASPER JEFFERSON KEOKUK
KOSSUTH LUCAS MADISON
MAHASKA MARION MARSHALL
MITCHELL MONROE PALO ALTO
POCAHONTAS POLK POWESHIEK
RINGGOLD STORY TAMA
TAYLOR UNION VAN BUREN
WAPELLO WARREN WAYNE
WEBSTER WINNEBAGO WORTH
WRIGHT