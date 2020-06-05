Severe Thunderstorm Watch from FRI 1:03 AM CDT until FRI 7:00 AM CDT
Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI
Allamakee County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
256 IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL IOWA
FLOYD MITCHELL
IN NORTHEAST IOWA
ALLAMAKEE CHICKASAW CLAYTON
FAYETTE HOWARD WINNESHIEK
THIS INCLUDES THE CITIES OF CHARLES CITY, CRESCO, DECORAH,
ELKADER, NEW HAMPTON, OELWEIN, OSAGE, AND WAUKON.