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Severe Thunderstorm Watch from FRI 1:03 AM CDT until FRI 7:00 AM CDT

1:03 am Weather Alerts, Wx Alert - Allamakee

Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI

Allamakee County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
256 IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL IOWA

FLOYD MITCHELL

IN NORTHEAST IOWA

ALLAMAKEE CHICKASAW CLAYTON
FAYETTE HOWARD WINNESHIEK

THIS INCLUDES THE CITIES OF CHARLES CITY, CRESCO, DECORAH,
ELKADER, NEW HAMPTON, OELWEIN, OSAGE, AND WAUKON.

wxowweather

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