Severe Thunderstorm Watch from FRI 1:38 PM CDT until FRI 9:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch from FRI 1:38 PM CDT until FRI 9:00 PM CDTNew
Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI
Grant County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
305 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN NORTHEAST IOWA
ALLAMAKEE CLAYTON FAYETTE
WINNESHIEK
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHWEST WISCONSIN
CRAWFORD GRANT RICHLAND
THIS INCLUDES THE CITIES OF DECORAH, ELKADER, OELWEIN,
PLATTEVILLE, PRAIRIE DU CHIEN, RICHLAND CENTER, AND WAUKON.