Tornado Watch from SUN 5:15 PM CDT until SUN 10:00 PM CDT
Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI
Howard County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 315 IN
EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL IOWA
MITCHELL
IN NORTHEAST IOWA
HOWARD
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN SOUTHEAST MINNESOTA
DODGE FILLMORE HOUSTON
MOWER OLMSTED WABASHA
WINONA
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUSTIN, CALEDONIA, CRESCO,
DODGE CENTER, OSAGE, PRESTON, ROCHESTER, WABASHA, AND WINONA.