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Severe Thunderstorm Watch from SAT 1:10 PM CDT until SAT 8:00 PM CDT

New
1:10 pm Weather Alerts, Wx Alert - Chickasaw

Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI

Chickasaw County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
356 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL IOWA

FLOYD MITCHELL

IN NORTHEAST IOWA

CHICKASAW FAYETTE HOWARD
WINNESHIEK

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN SOUTHEAST MINNESOTA

DODGE FILLMORE MOWER
OLMSTED

THIS INCLUDES THE CITIES OF AUSTIN, CHARLES CITY, CRESCO,
DECORAH, DODGE CENTER, NEW HAMPTON, OELWEIN, OSAGE, PRESTON,
AND ROCHESTER.

wxowweather

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