Severe Thunderstorm Watch from SAT 1:10 PM CDT until SAT 8:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch from SAT 1:10 PM CDT until SAT 8:00 PM CDTNew
Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI
Mower County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
356 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL IOWA
FLOYD MITCHELL
IN NORTHEAST IOWA
CHICKASAW FAYETTE HOWARD
WINNESHIEK
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHEAST MINNESOTA
DODGE FILLMORE MOWER
OLMSTED
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUSTIN, CHARLES CITY, CRESCO,
DECORAH, DODGE CENTER, NEW HAMPTON, OELWEIN, OSAGE, PRESTON,
AND ROCHESTER.