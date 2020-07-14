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Severe Thunderstorm Watch until TUE 11:00 PM CDT

Updated
Last updated today at 8:44 pm
8:19 pm Weather Alerts, Wx Alert - Vernon

Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI

Vernon County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 370 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHEAST IOWA

ALLAMAKEE CHICKASAW CLAYTON
FAYETTE WINNESHIEK

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN CENTRAL WISCONSIN

ADAMS JUNEAU

IN SOUTHWEST WISCONSIN

CRAWFORD GRANT RICHLAND
VERNON

IN WEST CENTRAL WISCONSIN

MONROE

THIS INCLUDES THE CITIES OF DECORAH, ELKADER, FRIENDSHIP,
MAUSTON, NEW HAMPTON, OELWEIN, PLATTEVILLE, PRAIRIE DU CHIEN,
RICHLAND CENTER, SPARTA, TOMAH, VIROQUA, AND WAUKON.

wxowweather

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