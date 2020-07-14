Severe Thunderstorm Watch until TUE 11:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch until TUE 11:00 PM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI
Monroe County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 370 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN NORTHEAST IOWA
ALLAMAKEE CHICKASAW CLAYTON
FAYETTE WINNESHIEK
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN CENTRAL WISCONSIN
ADAMS JUNEAU
IN SOUTHWEST WISCONSIN
CRAWFORD GRANT RICHLAND
VERNON
IN WEST CENTRAL WISCONSIN
MONROE
THIS INCLUDES THE CITIES OF DECORAH, ELKADER, FRIENDSHIP,
MAUSTON, NEW HAMPTON, OELWEIN, PLATTEVILLE, PRAIRIE DU CHIEN,
RICHLAND CENTER, SPARTA, TOMAH, VIROQUA, AND WAUKON.