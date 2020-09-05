Severe Thunderstorm Watch from SAT 9:35 PM CDT until SUN 3:00 AM CDT
Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI
Fayette County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
486 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL IOWA
FLOYD MITCHELL
IN NORTHEAST IOWA
CHICKASAW FAYETTE HOWARD
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN SOUTHEAST MINNESOTA
MOWER
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUSTIN, CHARLES CITY, CRESCO,
NEW HAMPTON, OELWEIN, AND OSAGE.