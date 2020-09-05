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Severe Thunderstorm Watch until SUN 3:00 AM CDT

New
11:54 pm Houston High School, Weather Alerts

Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI

Houston County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 486 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 3 AM CDT SUNDAY

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN NORTHEAST IOWA

ALLAMAKEE CLAYTON WINNESHIEK

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHEAST MINNESOTA

DODGE FILLMORE HOUSTON
OLMSTED WABASHA WINONA

THIS INCLUDES THE CITIES OF CALEDONIA, DECORAH, DODGE CENTER,
ELKADER, PRESTON, ROCHESTER, WABASHA, WAUKON, AND WINONA.

wxowweather

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