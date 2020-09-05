Severe Thunderstorm Watch until SUN 3:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until SUN 3:00 AM CDTNew
Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI
Winneshiek County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 486 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 3 AM CDT SUNDAY
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN NORTHEAST IOWA
ALLAMAKEE CLAYTON WINNESHIEK
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHEAST MINNESOTA
DODGE FILLMORE HOUSTON
OLMSTED WABASHA WINONA
THIS INCLUDES THE CITIES OF CALEDONIA, DECORAH, DODGE CENTER,
ELKADER, PRESTON, ROCHESTER, WABASHA, WAUKON, AND WINONA.